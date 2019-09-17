Издатель журнала The Nation отказался комментировать поданный Олегом Дерипаской иск

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Издательская компания The Nation Company LLC во вторник воздержалась от комментариев по иску о защите деловой репутации, поданному против нее российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Представитель компании Кейтлин Грэф в ответ на запрос ТАСС заявила, что в ней пока не ознакомились с делом.

"Мы не видели юридических документов и до тех пор, пока мы с ними не ознакомимся, мы не можем выступать с комментариями", - сказала Грэф.

Ранее во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Краснодарского края о том, что от Олега Дерипаски поступил иск о защите деловой репутации. По данным картотеки арбитражных дел, иск подан к британским издательским домам Times Newspapers Limited и Telegraph Media Group Limited, а также к американскому The Nation Company LLC, издающему журнал The Nation.

Это не первый иск Дерипаски к медиакомпаниям. В 2017 году он подал в федеральный суд Вашингтона на американское агентство Associated Press за публикации, заявив, что они содержат клевету в его адрес.