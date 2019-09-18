Сноуден заявил, что после иска США его мемуары стали самой продаваемой книгой в мире

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что всего через несколько часов после того, как американские власти подали на него в суд за публикацию мемуаров Permanent Record ("Личное дело"), которые якобы нарушают договоренности о неразглашении, подписанные им во время работы в спецслужбах Соединенных Штатов, его книга стала самой продаваемой в мире.

"Несколько часов спустя после того, как правительство Соединенных Штатов подало иск с целью пресечь публикацию моих новых мемуаров, Permanent Record, та самая книга, которую [американское] правительство не хочет допустить до читателей, стала самой продаваемой в мире", - написал Сноуден в среду на своей странице в Twitter. Он также отметил, что его работу можно купить везде, "где продаются хорошие книги".

Как следует из материалов Минюста США, иск против Сноудена за публикацию Permanent Record подан в суд Восточного округа штата Вирджиния. В нем утверждается, что Сноуден в соответствии с подписанными им ранее соглашениями должен был перед публикацией книги отдать ее текст на утверждение представителям спецслужб, однако не сделал этого. Кроме того, сторона обвинения отмечает, что бывший сотрудник ЦРУ и АНБ затрагивал темы, связанные с работой спецслужб, в своих публичных выступлениях, чем также нарушил договоренности о неразглашении. Кроме того, подчеркивается, что иск является самостоятельным и не имеет непосредственного отношения к обвинениям, которые были предъявлены Сноудену ранее в связи с раскрытием секретной информации.

Во вторник Сноуден в ходе телеконференции по случаю выхода в свет его мемуаров признал, что ему пришлось выбирать между сохранением государственных секретов и приверженностью конституционным принципам. По его словам, основной конфликт состоял в том, соблюдать ли подписку о неразглашении секретной информации, когда правительство нарушает конституцию.

Преследование со стороны властей США

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.