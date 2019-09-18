Вечный огонь у мемориала советским воинам в Словении зажгут 20 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Церемония зажжения Вечного огня у мемориала советским воинам в словенском городе Мурска-Собота пройдет 20 сентября, сообщает в среду пресс-служба Российского исторического общества (РИО).

"В городе Мурска-Собота (Республика Словения) состоится торжественная церемония зажжения Вечного огня у мемориала советским воинам, погибшим при освобождении Помурья. В ходе церемонии будут исполнены государственные гимны Российской Федерации и Республики Словения, а также состоится церемония возложения венков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что огонь будет доставлен от мемориала "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн" в Любляне. Там Вечный огонь был зажжен в 80-летнюю годовщину начала Второй мировой войны 1 сентября. Капсула с частицей огня была доставлена в столицу Словении от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены спецбортом Минобороны России.

"Церемония зажжения Вечного огня стала важным символом общей исторической памяти и послужила напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны", - добавили в Российском историческом обществе.

В боях за освобождение Помурья, единственного региона Словении, освобожденного советскими войсками в апреле 1945 года, по оценкам историков, погибло более 1,5 тыс. советских солдат и офицеров. В августе 1945 года на центральной площади города Мурска-Собота был установлен памятник Освободителям - советскому солдату и югославскому партизану. Памятник имеет статус охраняемого объекта культуры национального значения, в 2017 году российское посольство совместно с местными властями провело его комплексную реставрацию. В 1962 году югославскими властями в мемориальной части кладбища города был создан мемориал советских воинов, где были перезахоронены останки советских солдат и офицеров, павших за освобождение Помурья.