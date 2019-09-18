В Российской национальной библиотеке открылась выставка, посвященная 100-летию Окон РОСТА

"Название выставки дал альбом с рисунками и плакатами идейного вожака "Окон РОСТА" Владимира Маяковского "Грозный смех", выпущенный в 1931 году. И если работы московских плакатистов - самого Маяковского и Михаила Черемных - давно стали классикой, то многие петроградские "Окна" оказались неизвестны. Это листы, созданные Владимиром Лебедевым и Владимиром Козлинским. Их работы очень трудны в датировке, потому что было принципиальное решение петроградских художников - они не подписывали свои листы", - рассказала корреспонденту ТАСС заведующая отделом эстампов РНБ Елена Бархатова.

По ее словам, "если москвичи тиражировали плакаты с помощью трафарета, что раньше практиковали маляры, то петроградские плакатисты делали каждый экземпляр вручную и затем копировали". Это делалось и с помощью линогравюр, которые резали в мастерских Академии художеств под руководством профессора Козлинского. Их развешивали на проспекте 25 Октября (так тогда назывался Невский), а также на Васильевском острове, Петроградской и Выборгской стороне. Через год таких мест в городе было уже 70 - к уличным стендам прибавились "Окна" в клубах, воинских частях, на заводах. "Окна" быстро откликались на события политической жизни страны и восполняли нехватку газет и журналов,

"Сохранилось около 300 петроградских "Окон", хотя известно, что только Лебедев создал 600 листов этого жанра", - отметила Бархатова, назвавшая "Окна РОСТА" своеобразной ареной для экспериментов художников-авангардистов. Сохранившиеся экземпляры отличаются яркостью и сочностью красок. Их нередко демонстрируют в России и за рубежом на выставках "Плакат русского авангарда".

Работы художников "Окна РОСТА" стали классикой отечественной культуры. Их опыт активно использовали плакатисты, выпускавшие в годы Великой Отечественной войны "Окна ТАСС", еще раз подтвердившие действенность этого вида агитационного искусства. В отделе эстампов РНБ хранятся все плакаты, созданные во время 900-дневной блокады Ленинграда художниками "Окон ЛенТАСС".

Выставка будет работать до конца месяца.