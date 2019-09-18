Представители около 190 стран будут на церемонии интронизации нового императора Японии

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Представители примерно 190 стран будут присутствовать на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре этого года. Об этом в среду на заседании специального правительственного комитета, занимающегося подготовкой предстоящей церемонии, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Это будет самая масштабная церемония из всех церемоний императорской интронизации. Правительство [Японии] приложит все усилия для того, чтобы она прошла гладко и достойно", - приводит его слова агентство Kyodo. Церемония интронизации намечена на 22 октября.

Как ранее сообщал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, Россия на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре будет представлена на высоком уровне.

59-летний Нарухито был провозглашен императором 1 мая после того, как его 85-летний отец Акихито днем ранее добровольно отказался от престола в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 года. Основные церемонии по случаю вступления Нарухито на престол состоятся в октябре и ноябре этого года.