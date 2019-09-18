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Представители около 190 стран будут на церемонии интронизации нового императора Японии

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что намеченная на 22 октября церемония будет самой масштабной из всех церемоний императорской интронизации

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Представители примерно 190 стран будут присутствовать на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре этого года. Об этом в среду на заседании специального правительственного комитета, занимающегося подготовкой предстоящей церемонии, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Это будет самая масштабная церемония из всех церемоний императорской интронизации. Правительство [Японии] приложит все усилия для того, чтобы она прошла гладко и достойно", - приводит его слова агентство Kyodo. Церемония интронизации намечена на 22 октября.

Как ранее сообщал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, Россия на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре будет представлена на высоком уровне.

59-летний Нарухито был провозглашен императором 1 мая после того, как его 85-летний отец Акихито днем ранее добровольно отказался от престола в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 года. Основные церемонии по случаю вступления Нарухито на престол состоятся в октябре и ноябре этого года.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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