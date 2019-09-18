NBC: в США умер человек, обвинявший актера Кевина Спейси в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Мужчина, подавший в суд на американского актера Кевина Спейси за домогательства, умер. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на адвокатов, представляющих интересы Спейси.

"Я не буду платить за то, чего я не сделал".

"Я не буду платить за то, чего я не сделал". В чем обвиняли Кевина Спейси

По их информации, разбирательством данного дела занимался федеральный суд в Малибу (штат Калифорния). Истец, массажист по профессии, обвинял актера в сексуальных домогательствах во время сеанса массажа в доме исполнителя в Малибу в 2016 году. Спейси инкриминировалось "совершение оскорбительных действий" и "умышленное причинение эмоциональных страданий".

Рассмотрение иска по существу должно было начаться 23 июня 2020 года. Однако 11 сентября этого года адвокаты потерпевшего уведомили суд о том, что их клиент "недавно умер". Подробности происшедшего не раскрываются.

Прокуратура в Нантакете (штат Массачусетс) в июле сняла со Спейси обвинения в сексуальном насилии в отношении сына бывшей ведущей бостонского телевидения Хизер Юнру. Это дело было прекращено в связи с отсутствием доступа к уликам, на которых строилось обвинение, а также в связи с недоступностью показаний предполагаемого потерпевшего. Как сообщала телекомпания CBS, причиной стало отсутствие в числе вещественных доказательств мобильного телефона, с помощью которого истец обменивался со своей девушкой деталями инцидента.