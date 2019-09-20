Трамп встретился с Цукербергом в Белом доме

ТАСС, 20 сентября. Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с главой американской компании Facebook Марком Цукербергом в Овальном кабинете Белого дома.

"Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

По данным портала Axios, о посещении Цукербергом Белого дома заранее объявлено не было.

"Он [Цукерберг] провел хорошую, конструктивную встречу с президентом Трампом", - цитирует портал слова пресс-секретаря Facebook.

Ранее газета Politico сообщала, что основатель соцсети должен на этой неделе встретится с законодателями Конгресса США, чтобы обсудить вопрос регулирования интернета.

В прошлом году Цукерберг дважды выступал на слушаниях в американском Конгрессе. Поводом для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.