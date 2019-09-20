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Гибель саудовского журналиста в Турции

Twitter заблокировал аккаунт экс-советника саудовского наследного принца

О причинах блокировки не сообщается
Описание
© EPA/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 20 сентября. Модераторы сервиса микроблогов Twitter временно заблокировали аккаунт Сауда аль-Кахтани - экс-советника саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, - замешанного в скандале с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Сообщение о приостановке действия учетной записи в пятницу появилось на странице профиля аль-Кахтани.

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В Twitter этот человек зарегистрирован как @saudq1978. Этот адрес указан в открытых источниках как принадлежащий ему. О причинах блокировки не сообщается, однако такая мера принимается в случае нарушений правил сервиса.

Аль-Кахтани подозревается в причастности к убийству Хашкаджи 2 октября 2018 года. Турецкий суд 5 декабря 2018 года выдал ордер на заочный арест бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, аль-Кахтани и еще 15 саудовцев, обвиняемых в расправе над журналистом.

Теги
Саудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, АльГибель саудовского журналиста в ТурцииХашкаджи, Джамаль
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