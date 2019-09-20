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Дело Павла Устинова
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Райкин назвал обнадеживающим решение об изменении меры пресечения Устинову

При этом художественный руководитель театра "Сатирикон", поручившийся за актера, заявил, что дело должно быть доведено до конца. Устинова нужно признать невиновным, указал он

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Решение Мосгорсуда изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве, обнадеживает. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал художественный руководитель театра "Сатирикон" и Высшей школы сценических искусств Константин Райкин.

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"Это только часть пути, и как начало этого пути - меня это обнадеживает. Надо, чтобы это было доведено до конца, и чтобы он был признан невиновным, приступил бы к своей мирной творческой жизни, чего он вполне достоин", - прокомментировал решение суда Райкин, поручившийся за Устинова.

В свою очередь актер Александр Паль, который в числе других записывал видеоролик в поддержку Устинова, отметил, что испытывает положительные эмоции по поводу решения, принятого судом, и надеется, что актер будет в итоге освобожден от наказания. Он также отметил, что "нельзя забывать, что есть еще и другие осужденные ребята, и остановиться только на одном из них было бы несправедливо".

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. Защита обжаловала приговор, а Генпрокуратура 19 сентября направила в суд представление о его смягчении. Представители общественности и коллеги актера выступили в поддержку Устинова.

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РоссияРайкин, Константин АркадьевичДело Павла Устинова
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