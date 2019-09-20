Райкин назвал обнадеживающим решение об изменении меры пресечения Устинову

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Решение Мосгорсуда изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве, обнадеживает. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал художественный руководитель театра "Сатирикон" и Высшей школы сценических искусств Константин Райкин.

"Это только часть пути, и как начало этого пути - меня это обнадеживает. Надо, чтобы это было доведено до конца, и чтобы он был признан невиновным, приступил бы к своей мирной творческой жизни, чего он вполне достоин", - прокомментировал решение суда Райкин, поручившийся за Устинова.

В свою очередь актер Александр Паль, который в числе других записывал видеоролик в поддержку Устинова, отметил, что испытывает положительные эмоции по поводу решения, принятого судом, и надеется, что актер будет в итоге освобожден от наказания. Он также отметил, что "нельзя забывать, что есть еще и другие осужденные ребята, и остановиться только на одном из них было бы несправедливо".

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении к бойцу ОМОН насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Устинов не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. Защита обжаловала приговор, а Генпрокуратура 19 сентября направила в суд представление о его смягчении. Представители общественности и коллеги актера выступили в поддержку Устинова.