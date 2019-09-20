Мединский следил за делом Устинова, но отказался его прокомментировать

"Следил, но комментировать не буду", - сказал он во время рабочей поездки в Севастополь.

В пятницу Мосгорсуд изменил меру пресечения Устинову с ареста в 3,5 года на подписку о невыезде. Мосгорсуд 23 сентября рассмотрит жалобу защиты на постановление суда первой инстанции по итогам предварительного слушания в отношении Устинова, которым ему была продлена мера пресечения в виде ареста. Жалоба на сам приговор будет рассмотрена 26 сентября.

В поддержку осужденного ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился Устинов, а также актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие. Обращения по поводу дела Устинова находились на особом контроле уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой. Перед заседанием в Мосгорсуде она сказала ТАСС, что, по ее мнению, Устинов содержится под стражей необоснованно.