В Совфеде не считают нужным пересмотр УК РФ в связи со смягчением меры пресечения Устинову

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Члены Совета Федерации не считают, что уголовное законодательство нуждается в изменениях после пересмотра меры пресечения актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.

"Не считаю, что нужно в данном случае пересматривать законодательство. Несоразмерность не в статье, а в решении судьи по конкретному делу. Наказание определяет суд, оно зависит от тяжести содеянного. Выход один - независимый и справедливый суд", - сказал ТАСС в пятницу глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По мнению главы комитета СФ, нельзя править Уголовный кодекс (УК) РФ по каждой конкретной ситуации.

Его первый заместитель Людмила Бокова считает, что, возможно, Генпрокуратура должна усилить надзор за следствием и при необходимости выступать в суде с ходатайством об изменении меры пресечения.

"Думаю, что главная проблема - это квалификация статьи. Преступление предполагает умысел подсудимого. Статья 24 УК РФ ("Формы вины") прямо указывает, что совершенное по неосторожности действие можно признавать преступлением лишь в тех случаях, которые специально прописаны в конкретных статьях УК. Статья 318 не относится к преступлениям, которые можно совершить по неосторожности, для ее применения обязателен умысел", - сказала Бокова ТАСС, подчеркнув, что как следует из видео и показаний Устинова, он стал случайным участником митинга и по неосторожности нанес вред здоровью.