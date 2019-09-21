Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу А321

"Это событие мы решили отметить, в том числе, и вручением ключей [от квартиры]", - сказал губернатор на церемонии финала чемпионата мира по боксу в екатеринбургском "Конгресс-холле", зрителями которого стали члены экипажа.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.

На доме в Югре появилось граффити в честь пилотов аварийно севшего А321 в Подмосковье

Ключи от нового жилья получили пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

В свою очередь, как сообщил журналистам гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, члены экипажа смогут отправиться на Байконур и понаблюдать за стартом "Союза МС-15", который запланирован на 25 сентября.

"Рогозин [Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса] пригласил экипаж. Я не смогу полететь [на Байконур], но отпущу, конечно. Они там никогда не были, я там был, на всю жизнь - фантастика", - сказал Скуратов.

16 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил на запуск ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с Байконура экипаж самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Происшествие с Airbus A321

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.

16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.