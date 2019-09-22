Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за тайфуна "Тапа"

ТАСС, 22 сентября. Спасатели Приморского края объявили на 23 и 24 сентября штормовое предупреждение на территории восточных и юго-восточных районов региона в связи с приближением тайфуна "Тапа". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного краевого управления МЧС России.

"Возможно подтопление пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, а при значительной интенсивности осадков - размывы участков дорог. Аварии на ЛЭП, связанные с повреждением, обрывом или перехлестом ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад, нарушения в работе системы ЖКХ, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, падение деревьев", - говорится в распространенном сообщении.

По информации синоптиков, 23 сентября тайфун "Тапа" выйдет в южную часть Японского моря, где заполнится до уровня циклона и, приближаясь к острову Хонсю, через остров Хоккайдо уйдет в Тихий океан. Вследствие этого днем 23 сентября и ночью 24 сентября в юго-восточных и восточных районах края в Артемовском, Дальнегорском, Партизанском и Находкинском городских округах, городском округе Большой Камень и ЗАТО Фокино, Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском, Тернейском и Кавалеровском районах могут пройти дожди, местами сильные, количество осадков составит до 20 мм. На побережье усилится ветер.

Вечером 23 сентября и в ночь на 24 сентября высота волн будет достигать 2,5-3,5 м, в районе острова Аскольд и мыса Поворотный - 4 м. Скорость ветра на побережье будет составлять от 23 м/с до 28 м/с. В бухтах прогнозируются сильный накат и подъем уровня моря.

По информации МЧС, в готовности к реагированию находятся ремонтно-восстановительные бригады энергетиков и ЖКХ, дорожные службы.

Сейчас в Приморском крае преимущественно солнечная безветренная погода. Температура воздуха во Владивостоке составляет плюс 14 градусов, осадков нет.