Посольство РФ: освобожденные из плена в Камеруне россияне скоро отправятся на родину

ТАСС, 22 сентября. Посольство РФ в Камеруне подтвердило информацию об освобождении попавших в плен российских моряков. В скором времени они отправятся на родину, сообщается на странице посольства в Facebook .

Что известно о похищении моряков у берегов Камеруна

По данным Российского профессионального союза моряков, освобожденные граждане РФ находятся в Гамбурге.

"Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа, освобождены. Данную информацию подтверждает компания-работодатель. В настоящее время они находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что жизни и здоровью россиян ничего не угрожает.

В Генеральном консульстве РФ в Гамбурге в свою очередь отметили, что никаких обращений от россиян не поступало. "Мы следим за развитием ситуации, к нам никто из моряков не обращался", - сообщили в диппредставительстве.