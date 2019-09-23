В Минздраве пообещали обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся в нем детей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минздрав России собирает информацию о потребностях в незарегистрированных препаратах во всех регионах страны. Все дети, нуждающиеся в данной категории лекарств, в частности, в противосудорожном препарате "Фризиум", будут полностью обеспечены, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава написала в Facebook, что ни один из нуждающихся во "Фризиуме" ребенок пока не получил препарат. По ее словам, нет также четкого понимания, куда следует обращаться родителям, чтобы получить необходимые документы для получения лекарства.

"Минздравом России была проведена работа по сбору потребности во всех субъектах Российской Федерации. Сведения были предоставлены органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, которые, в свою очередь, региональные власти получают от своих главных внештатных специалистов неврологов, имеющих информацию обо всех нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах пациентах, - говорится в сообщении. - Отметим, что весь контингент детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах, будет полностью ими обеспечен".

В министерстве также отметили, что Минздрав провел ряд видеоселекторных совещаний, а также разослал информационные письма в субъекты РФ с разъяснением порядка сбора информации о потребностях в препаратах. "Вместе с тем важно отметить, что участие работе по сбору информации также принимали некоммерческие организации, представители пациентского сообщества. Сбор информации не этом не останавливается и будет продолжен в дальнейшем", - отмечается в сообщении.