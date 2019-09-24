Освобожденный в Камеруне старший механик Дружинин прилетел домой в Мурманск

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Старший механик Олег Дружинин, один из трех освобожденных с захваченного у берегов Камеруна судна "Мармалайта" российских моряков, вернулся к месту жительства - в Мурманск, сообщил во вторник телеканал "Россия24".
"В Мурманске встретили вернувшегося из плена россиянина. В свой родной город приехал старший механик Олег Дружинин", - сообщается в сюжете.
Комментариев журналистам моряк по прилету не дал.
Как сообщалось, он прибыл накануне в Москву вместе с еще одним попавшим в плен - капитаном Владимиром Слепченко из Владивостока. Третий освобожденный моряк - старший помощник капитана Николай Ружницкий - сразу прилетел в свой родной город Санкт-Петербург.