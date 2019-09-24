Уилан отказался от операции в России без консультации с врачом из США или Канады

"Он не хочет делать операцию, пока не проконсультируется с его лечащим врачом из США или Канады. У него они есть в обеих странах. Администрация СИЗО "Лефортово" не против дополнительной консультации. Конечно, если ситуация будет критической, его увезут на скорой оперироваться. Но если есть возможность дополнительной консультации, то ее можно провести", - сказала Карлова, отметив, что пока риска для жизни Уилана нет.

Ранее сообщалось, что Уилану необходима операция из-за паховой грыжи.