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Дело Пола Уилана

Уилан отказался от операции в России без консультации с врачом из США или Канады

Ранее сообщалось, что ему необходимо хирургическое вмешательство из-за паховой грыжи

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан отказался делать в России операцию без консультации с врачом из США или Канады. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлова.

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"Он не хочет делать операцию, пока не проконсультируется с его лечащим врачом из США или Канады. У него они есть в обеих странах. Администрация СИЗО "Лефортово" не против дополнительной консультации. Конечно, если ситуация будет критической, его увезут на скорой оперироваться. Но если есть возможность дополнительной консультации, то ее можно провести", - сказала Карлова, отметив, что пока риска для жизни Уилана нет.

Ранее сообщалось, что Уилану необходима операция из-за паховой грыжи.

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КанадаСШАРоссияДело Пола Уилана
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