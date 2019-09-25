Эксперты: запрет продажи алкоголя в небольших кафе в жилых домах обезопасит жильцов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Принятый Госдумой в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в так называемых "наливайках" - небольших по площади кафе и барах, расположенных в жилых домах, - позволит обезопасить жильцов домов, в том числе детей, от асоциальных элементов, считают ТАСС опрошенные депутаты, общественники и омбудсмены. Однако, по мнению ряда экспертов, законопроект стоит продумать так, чтобы не навредить соблюдающему законодательство частному бизнесу.

Госдума 24 сентября приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия".

Председатель Государственного собрания - курултая Башкирии Константин Толкачев высказался в поддержку законопроекта. "Нередко такие "наливайки" работают по принципу магазин-бар, имея две лицензии: на продажу алкогольной продукции и на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, - тем самым обходится запрет на продажу алкоголя в ночное время путем имитации услуг общепита с помощью барной стойки и одного двух стульев", - сказал он. Он добавил, что парламент республики внес в Госдуму законопроект, нацеленный на запрет выдачи двух лицензий одному заведению.

Спикер Госсобрания отметил, что подобные "бары" и "кафе" притягивают различные асоциальные элементы, негативно сказываются на криминальной обстановке и просто мешают жителям, нарушая тишину и покой. "Зачастую они расположены в непосредственной близости от детских площадок. Граждане обеспокоены безопасностью своих детей", - добавил он, пояснив, что в адрес депутатов часто поступают жалобы от избирателей и просьбы принять законодательные меры для запрета деятельности таких заведений.

Обезопасить детей

На месте "наливаек" на первых этажах жилых домов следует размещать детские сады, центры развития детей и другие социально ориентированные организации, считает сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. "В своих квартирах и дворах мы и наши дети должны чувствовать себя в безопасности, не бояться выйти на улицу в темное время суток. Наша задача - создавать современные и комфортные условия во дворах жилых домов, оборудовать их детскими площадками, турниковыми комплексами", - сказал Исаков.

Председатель Совета отцов Удмуртии Дмитрий Чистяков также поддерживает принятие законопроекта. По его словам, что проблему можно решить исключительно путем закрытия подобных заведений в домах. "Двор - это продолжение квартиры, и человек должен здесь видеть место для занятия спортом, место для отдыха, для общения, для детских игр, а он видит точку, которая и день, и ночь торгует спиртным. То, что сейчас предлагается, по моему мнению, не самый жесткий шаг", - сказал Чистяков, добавив, что закон должен пресечь возможность различных лазеек, с помощью которых заведения продают спиртное в ночное время.

Он отметил, что подобные заведения зачастую вызывают у жителей настолько большое негодование, что люди порой готовы на шаги вне правового поля, поскольку создается "точка кипения". Он также считает, что необходимо принять соответствующие законопроекты и в отношении магазинов, расположенных возле школ. "Я бы еще выступил как председатель Совета отцов Удмуртии за увеличение расстояния между магазинами, торгующими алкоголем, и школами (сегодня это расстояние в Ижевске равняется 25 метрам - прим ТАСС.) до 50, может быть даже до 100 метров. У нас есть примеры, когда алкоголь распивают на территорию школы, а дети, выходя из учреждения, видят это", - заключил Чистяков.

Поддерживает законопроект и Александр Прасолов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике, где депутаты Госсовета выступили с законодательной инициативой предоставить субъектам РФ право устанавливать дополнительные ограничения времени и условий розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания. Подобные "бары" не только приносят неудобство жителям, но и вредят легальному бизнесу по продаже алкоголя, который соблюдает определенные нормы, установленные законом в части временных рамок торговли.

"Для таких организаций [по продаже алкогольной продукции] подобные псевдо-бары создают незаконную конкуренцию, условия получаются разные, конкурентное преимущество получает "наливайка" путем подмены понятия. Каких-то негативных моментов в случае принятия закона я не вижу. Да, кому-то придется на этой волне, может быть, и закрыться либо перепрофилировать свою деятельность, чтобы она стала законной. В части других предпринимателей и в части интересов населения можно считать эту инициативу оправданной", - сказал Прасолов. Он также не исключил, что нерадивые предприниматели вновь попытаются обойти требование закона.

Нужна золотая середина

Под законопроект, как пояснил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, могут попасть как заведения, которые действительно приносят вред и нарушают спокойствие жильцов, так и кафе, небольшие рестораны, которые, напротив, стараются не только не мешать жильцам, но и работать во благо - облагораживают и благоустраивают территорию, проводят уборку, ремонтируют коммуникации за свой счет.

"Идея запрещать продажу алкоголя всем заведениям, которые подходят под указанные параметры, вызывает некоторое недоумение. Предприниматель вложил средства, наработал клиентов, проделал немало работы. <…> А мы потом резко решаем запретить - точно так же было с хостелами. Нельзя разом закрывать весь такой бизнес, нужны индивидуальные подходы к каждому предпринимателю", - говорит бизнес-омбудсмен. По каждому кафе и ресторану, попадающему под законопроект, нужно принимать решение адресно, например, создавая специальную комиссию, которая выносила бы вердикт по каждому заведению индивидуально. Тогда запреты на деятельность получали бы неблагополучные "наливайки", которые действительно нарушают спокойствие жителей.

Законодательство ряда зарубежных стран предоставляет жильцам многоквартирных домов возможность самостоятельно решить, будет ли заведение продавать крепкие алкогольные напитки. При этом жильцы всегда могут обратиться в правоохранительные органы и отозвать лицензию на алкоголь в случае, если клиенты заведения нарушают тишину и спокойствие. Такая схема создает баланс между жителями и предпринимателями, отмечает бизнес-омбудсмен. Бизнес должен учитывать интересы жителей и не нарушать порядок.

На защиту предпринимателей встал и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов. Он отметил, что с заведениями подобного рода зачастую недостаточно эффективно работают контролирующие службы, а в недовольстве жителей иногда виноват вовсе не предприниматель.

"Вопрос ужесточения норм назрел, но я буду против и встану на защиту бизнеса, который не могут лишить права работать. Жильцы домов, где есть кафе, страдают и весь негатив переносят на предпринимателей, но это же не они же там гуляют и шумят, а посетители, которые не всегда соблюдают культуру поведения в питейных заведениях. Надо искать золотую середину, проводить серьезную разъяснительную работу", - считает Коршунов.

Председатель Общественной палаты Тульской области, где с июня 2018 года введен запрет на все виды торговли пивом и пивными напитками в жилых домах, за исключением тех, в которых магазины изначально предусмотрены строительными проектами, отметил, что поддерживает законопроект, но важно не навредить честному бизнесу. "У любой медали две стороны, и тут важно, чтобы огульно не перечеркивали деятельность малого и среднего бизнеса, если предприятие работает в русле закона, не имеет нарушений, развивается, власти должны ему помочь подобрать другие варианты для размещения торговли", - сказал ТАСС председатель ОП Александр Воронцов.

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ЛДПР Виктор Сысун сообщил ТАСС, что в результате запрета продажи алкоголя в кафе в жилых домах возможно сокращение поступления налогов в бюджеты муниципалитетов. "Конечно, такое решение Госдумы скажется на развитии малого бизнеса в Югре. Произойдет сокращение налогооблагаемой базы. Насколько существенное - в настоящее время сказать сложно. Подсчетов еще нет. Но в любом случае какие-то кафе закроются, а значит, долю в налогах муниципалитеты потеряют", - сказал он, отметив, что законопроект нужно проанализировать тщательнее, прежде чем принимать его.