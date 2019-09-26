Власти Оренбургской области помогут детям из семьи священника Николая Стремского

ОРЕНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области окажут помощь детям из приемной семьи священника Николая Стремского, арестованного по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних, об этом написал в своем официальном аккаунте в сети Instagram губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы. Сегодня в Саракташе работают министры социальной защиты и образования. Они оценят, в каких условиях и как воспитываются дети. Но сложнее решить другой вопрос - показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех", - написал губернатор.

Паслер назвал тему ареста настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области по обвинению в насилии к своим приемным детям вопиющей и главной в эти дни темой в регионе.

"На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление - священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой, особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые", - сказано в комментарии Паслера.

Священника Стремского следственные органы в среду обвинили по трем статьям уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Фигурантами дела также являются его дочь и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы. Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области воздерживается от комментариев по данной теме.

Свято-Троицкая обитель милосердия основана в 1990 году в поселке Саракташ Оренбургской области на месте Покровского прихода, возродившегося в 1989 году. При церкви открылись воскресная школа, дом милосердия для одиноких больных престарелых людей, в семью священника Николая Стремского на воспитание были приняты дети из детских домов. Позже на территории обители были созданы православная гимназия, духовное училище, образованы сестричество, община монашествующих, имеются швейная мастерская, пекарня, небольшое подсобное хозяйство. Семьей священника воспитано более 70 приемных и усыновленных детей.