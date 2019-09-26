Медведев назвал Ширака "искренним и добрым другом" России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "искренним и добрым другом" России. Как сообщили в пресс-службе кабмина, об этом он написал в телеграмме соболезнования Бернадет Ширак, вдове скончавшегося в четверг политика.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга, бывшего президента Французской Республики Жака Ширака", - отметил глава кабмина. "Ушел из жизни выдающийся политический деятель, сыгравший важную роль в истории современной Франции, - написал он. - Жак Ширак был искренним и добрым другом нашей страны, глубоко интересовался российской историей, культурой и искусством".

Медведев отметил значимый личный вклад Ширака в развитие дружественных и партнерских отношений, связывающих Россию и Францию. "Его большие заслуги в деле укрепления двустороннего сотрудничества отмечены Государственной премией Российской Федерации, которая была вручена Жаку Шираку в 2008 году", - напомнил глава кабмина.

Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Он возглавлял Францию на протяжении 12 лет - с 1995 по 2007 год. Президент России Владимир Путин уже направил телеграмму с соболезнованиями Бернадет Ширак, отметив большой личный вклад ее супруга в развитие отношений двух стран.