Выпуск очередной партии белух из "китовой тюрьмы" начнется 28 сентября

"Выпуск очередной партии белух ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) начнет 28 сентября 2019 года. Всего будет выпущено 14 животных, за которых ВНИРО заплатит четырем компаниям-отловщикам 38,5 млн рублей", - сказал Лисицын.

Накануне ВНИРО сообщило ТАСС о том, что очередная партия животных будет отправлена морским способом в Сахалинский залив к месту выпуска, однако точная дата была неизвестна. Белух доставит научно-исследовательское судно института. В институте рассказали, что дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток, в это время белух будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело в связи с незаконным выловом биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа. Сейчас в бухте Средней остается 75 белух, способы выпуска которых долго обсуждались.