Фонд поддержки приемных семей предложил помощь детям Николая Стремского

ОРЕНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Оренбургский благотворительный фонд "Сохраняя жизнь", специализирующийся на помощи приемным семьям и детям, пережившим насилие, предложил отправить воспитанников из семьи обвиняемого в изнасиловании священника Николая Стремского в санаторий, где они пройдут курс реабилитации, сообщила в пятницу ТАСС президент фонда Анна Межова.

"По нашей информации, детей из семьи священника Стремского поместили в детский дом или приют. Это означает, что дети с тяжелой психологической травмой попали в коллектив к таким же детям, и нахождение в этой обстановке не поможет им оправиться от произошедшего. Поэтому мы и предложили оплатить санаторий, чтобы дети на время проведения разбирательства в сопровождении назначенного им законного представителя поехали на отдых. Там они смогут пройти курс реабилитации, поработать с психологами", - сказала глава фонда.

Фонд "Сохраняя жизнь" в соответствии с программой "Вернуть детство" с 2014 года помогает приемным семьям и детям, пережившим насилие и получившим тяжелую психическую травму. По мнению Межовой, следственные действия и допросы, в которых наверняка участвуют несовершеннолетние, - очень тяжелый период. Поэтому важно создать поддерживающие условия, чтобы детская психика пострадала как можно меньше, считает она. На письмо с предложением, отправленное на имя губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, фонд пока не получил ответа.

"В нашей практике были случаи, когда, находясь под огромным давлением следствия или кого-то из близких, дети оговаривали родителей, или наоборот не хотели вспоминать и рассказывать про случаи насилия, которые они пережили. Работа с нашими психологами, имеющими большой опыт разрешения подобных ситуаций, могла бы быть полезна и для следствия. Некоммерческая организация могла бы выразить независимое мнение, основанное на выводах психологов, которые будут заниматься с детьми", - пояснила Межова.

Следственные органы в среду 25 сентября обвинили священника по трем статьям УК, среди которых "изнасилование несовершеннолетней", "развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних" и "неисполнение обязанностей по воспитанию детей". Фигурантами дела также являются его дочь и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы потерпевших. Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский в поселке Саракташа Оренбургской области неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них.

Девять детей из семьи священника накануне взяты на полное государственное содержание и размещены в образовательных организациях Оренбургской области. Всего настоятель Свято-Троицкой обители милосердия принимал участие в воспитании 72 приемных детей, многие из которых уже выросли и покинули обитель.