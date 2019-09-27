СМИ: около миллиона итальянцев приняли участие в манифестациях по защите климата

ТАСС, 27 сентября. Порядка одного миллиона человек - в основном школьники и студенты - приняли участие в манифестациях против изменения климата, которые в пятницу прошли в более чем 160 итальянских городах. С таким утверждением выступили организаторы акций, передает новостной канал Rai News 24 .

По его информации, в Риме на улицы вышли более 100 тыс. активистов, обеспокоенных темой повышения уровня мирового океана и средней глобальной температуры, таяния ледников и уменьшения биоразнообразия. Участники климатической забастовки держали в руках плакаты с призывами к властям не допустить дальнейшего потепления климата: "Нужно действовать немедленно", "Мы имеем право на будущее", "Мы пропускаем уроки, чтобы преподать их вам" и множество других. Маршрут протестующих в итальянской столице начинался на центральной площади Республики, откуда они двинулись в сторону площади Мадонны ди Лорето, на которой организаторы установили сцену.

В Милане, по некоторым оценкам, в аналогичной акции приняли участие около 200 тыс. человек. Активисты сожгли макет Земли перед Миланским кафедральным собором (Дуомо) - одной из главных городских достопримечательностей. "Это символ нашего горящего мира, - приводит газета la Repubblica слова организаторов. - Наш дом в огне, мы хотим его спасти".

Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Неаполя, Флоренции, Болоньи, Генуи, Турина и других крупных итальянских городов.

Климатические протесты проходят в поддержку международной акции Global Climate Strike. Лицом этой акции стала шестнадцатилетняя школьница из Швеции Грета Тунберг. В 2018 году она начала школьную забастовку за климат - каждую пятницу Тунберг проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Впоследствии ее примеру последовали студенты и школьники со всего мира.

В феврале 2019 года Тунберг организовала шествие по Парижу, к которому присоединилось около 1 тыс. человек. В руках она несла плакат с надписью на шведском, которую можно перевести как "Забастовка школы ради климата". С этим же плакатом она раньше ходила к стенам шведского парламента, а позже стала устраивать акции и в других странах: ей удалось собрать 7,5 тыс. человек в Брюсселе. В понедельник Тунберг выступила с эмоциональной речью на Климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, обвинив глав ведущих государств мира в том, что они предпринимают недостаточно усилий в защиту планеты от необратимых изменений климата.