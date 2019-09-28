СМИ: около 500 тыс. человек вышли на экологическую манифестацию в Монреале

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Не менее 500 тыс. человек присоединились к прошедшей в пятницу в Монреале (канадская провинция Квебек) экологической акции, участники которой потребовали от властей активизации усилий по противодействию климатическим изменениям. Об этом сообщил телеканал CBC.

Мероприятие стало самым масштабным в истории провинции. Основными его участниками стали школьники и студенты. Они держали в руках плакаты с лозунгами "У нас нет запасной планеты", "Мы не сможем играть в хоккей, если у нас не останется льда", "Вы делаете недостаточно", "Наше терпение заканчивается", "S.O.S" и др.

Главным гостем манифестации стала шестнадцатилетняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. "Кто-то скажет, что мы зря прогуливаем уроки, но я скажу, что мы меняем мир. Когда мы вырастим, мы сможем сказать нашим детям, что мы сделали все возможное [в борьбе с изменением климата]", - обратилась она к собравшимся, которые ее неистово приветствовали.

В акции также принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который перед ее началом провел личную встречу с Тунберг и обсудил с ней проблемы изменения климата. "Мое послание всем политикам одинаковое: прислушайтесь к науке и действуйте наилучшим способом, [чтобы бороться с изменением климата]", - сказала журналистка активистка после встречи с главой канадского правительства. Она добавила, что лидер Канады, по ее мнению, прикладывает недостаточно усилий для защиты экологии планеты. Трюдо в свою очередь отметил, что внимательно выслушал замечания Тунберг, которую он назвал "голосом целого поколения молодых людей", но не стал вдаваться в детали их разговора.

Аналогичные, но менее масштабные акции, прошли в пятницу и в других городах Канады, таких как Ванкувер (провинция Британская Колумбия), Галифакс (провинция Новая Шотландия), Оттава, Торонто (оба в провинции Онтарио), Шарлоттаун (провинция Остров принца Эдуарда), Эдмонтон (провинция Альберта), Уайтхорс (северная территория Юкон) и др.