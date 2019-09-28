Матвиенко назвала смерть Захарова личной потерей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что воспринимает как личную потерю уход из жизни режиссера Марка Захарова, который умер в субботу в возрасте 85 лет. Об этом председатель верхней палаты парламента написала в телеграмме с соболезнованиями, адресованной московскому государственному театру "Ленком", художественным руководителем которого был Захаров.

"Уход из жизни Марка Анатольевича - это и моя личная потеря. Я всегда буду помнить его как интересного собеседника, умного и мудрого человека прекрасных душевных качеств. Светлая память о Марке Анатольевиче сохранится в сердцах его коллег, друзей, всех, кто его знал и ценил", - написала спикер.

Она напомнила, что Захаров воспитал не одно поколение звезд российского театра и кино. По ее словам, благодаря режиссеру "Ленком" остается одним из самых популярных и любимых театров для миллионов людей.

"Мы потеряли замечательного режиссера, сценариста, литератора и педагога, чье творческое наследие неисчерпаемо. Марк Анатольевич был настоящим созидателем и творцом. Его яркие, запоминающиеся спектакли, фильмы, книги - это пример подлинного служения своему делу и высочайшей самоотдачи в работе", - подчеркнула Матвиенко.