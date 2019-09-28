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Хинштейн просит Чайку взять на личный контроль расследование убийства ветерана в Рязани

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции считает, что дело следует расследовать под надзором центрального аппарата Генеральной прокуратуры

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн ("Единая Россия") просит генерального прокурора РФ Юрия Чайку взять на личный контроль расследование дела об убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани.

"Мы уже в понедельник направим официальное обращение в адрес генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой взять ход расследования дела об убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани на личный контроль, а также обеспечить расследование дела под надзором центрального аппарата Генеральной прокуратуры", - сообщил Хинштейн журналистам в субботу.

Он назвал произошедшее в Рязани преступление "беспрецедентным и возмутительным".

Ранее управление Следственного комитета по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту убийства 91-летнего участника Великой Отечественной войны и его 89-летней супруги. Следователи проверяют различные версии, в том числе связанные с корыстным мотивом убийства.

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Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияРязанская область
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