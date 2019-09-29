Сотни французов пришли к Дому инвалидов, чтобы проститься с экс-президентом Шираком

ПАРИЖ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Гражданская панихида в связи со смертью бывшего президента Франции Жака Ширака (1932-2019 гг.) в Доме инвалидов собрала в воскресенье сотни французов, желающих отдать дань памяти бывшему главе государства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы живем в Париже и решили лично проститься с ним. Он оставил после себя богатое наследие, и мы с теплотой вспоминаем годы его президентства", - поделились две женщины, стоявшие в очереди, растянувшейся вдоль территории Дома инвалидов более, чем на 100 м вдоль улицы Гренель. Находящиеся в самом начале этой вереницы людей рассказали, что пришли к воротам дворца в 06:30 (07:30 мск).

Тело бывшего лидера доставили к месту панихиды в 13:00 (14:00 мск). Ожидается, что на церемонию прощания придут родственники Ширака, однако вопрос о присутствии его супруги Бернадетт пока остается открытым.

Согласно опросу социологической службы Ifop, опубликованному в воскресной газете Le Journal du Dimanche, 30% участников назвали его лучшим президентом Пятой Республики. Такое же количество респондентов отдало предпочтение первому французскому лидеру, возглавившему страну после Второй мировой войны, Шарлю де Голлю, идеям которого глубоко симпатизировал сам Ширак. Больше всего французы ценили в экс-президенте именно его "положительный образ человека, который наслаждается жизнью", и его "близость к народу". Среди его главных достижений называют отказ от участия в американской кампании по вторжению в Ирак, отмену призыва на военную службу, сокращение президентского срока до пяти лет, официальное признание участия Франции в депортации евреев в годы Второй мировой войны, а также речь в Йоханнесбурге в 2002 году, где он призвал мировых лидеров озаботиться вопросом изменения климата.

Тем временем в Елисейском дворце, где с четверга была открыта книга памяти в связи с кончиной Ширака, сообщили, что уже более 5 тыс. человек оставили теплые слова о бывшем президенте.

Жак Ширак скончался дома в окружении родственников в четверг утром. Он ушел из политики после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995 по 2007 год. В 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после кончины старшей дочери. Последние три года Ширак не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.