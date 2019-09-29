В Воронеже восстановили электроснабжение дома, где батареи находились под напряжением

ТАСС, 29 сентября. Специалисты управляющей компании полностью восстановили электроснабжение в двух подъездах в Воронеже, где система отопления находилась под напряжением, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Коммунальные службы 29 сентября обесточили и отключили подачу газа в двух подъездах девятиэтажного дома из-за жалоб жителей на появление электричества в системе отопления. Это, по предварительным данным, могло быть причиной возгорания на кухне в одной из квартир, которое произошло 28 сентября. В воскресенье порядка 115 человек были эвакуированы, но позже им разрешили вернуться в жилье, а специалисты начали проверку внутридомового электрооборудования.

"В настоящее время электроснабжение дома №92 по улице Хользунова в полном объеме восстановлено, сотрудники управляющей компании попали во все квартиры, однако факт несанкционированного подключения отследить не удалось. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения дома по обоим подъездам протянуты новые линии, в течение часа сети работают без нештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 30 сентября будет решен вопрос о восстановлении газоснабжения в доме.

Специалисты коммунальных служб считают, что произошедшее не связано с отопительным сезоном, поскольку он еще не начался из-за сохраняющейся теплой погоды в регионе.

В пресс-службе прокуратуры Воронежской области ТАСС сообщили, что намерены провести проверку, привлечь специалистов для установления причин происшествия в доме.