В Казани после ремонта восстановили водоснабжение в школах, соцучреждениях и жилых домах

ТАСС, 29 сентября. Специалисты полностью восстановили в воскресенье водоснабжение жилых домов, образовательных учреждений и объектов социальной сферы Казани, отключенное 27 сентября из-за ремонта запорной арматуры на Волжском водозаборе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Водоснабжение отключили в большей части домов Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. Подача была прекращена в 1 788 многоквартирных жилых домах, 10 тыс. частных домов и 800 объектах социальной сферы. Еще в 300 многоквартирных жилых домах и 70 объектах соцсферы было понижено давление воды.

"Водоснабжение полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Ремонт в основном проводился в субботу. В этот день отменили занятия в 83 школах, 159 детсадах и 16 учреждениях дополнительного образования Казани, сделав субботу днем здоровья и культуры. Ученики приняли участие в спортивных играх и выездных культурно-массовых мероприятиях.