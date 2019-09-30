Воспитанники священника Николая Стремского отрицают написание доноса на него

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Совершеннолетние воспитанники многодетного священника Николая Стремского из Оренбургской области, обвиняемого в изнасиловании и развратных действиях, отрицают написание своими младшими сестрами доносов на отца, о которых ранее сообщили местные СМИ. Об этом говорится в заявлении воспитанников семьи Стремских, опубликованном на сайте Свято-Троицкой обители милосердия.

"Одна из них (несовершеннолетних младших сестер), якобы написавшая донос, все отрицает. Она рассказала, что год назад, когда она находилась вне дома, в реабилитационном центре, к ней приходили люди, показывали полицейские удостоверения, пытались подкупить ее и давили на нее, требуя дать показания на отца. Другая заявительница признается, что "следователь ей сказал, что папу не посадят". Мы поняли, что, воспользовавшись незрелостью подростков, кто-то целенаправленно фабрикует доказательства страшной клеветы", - говорится в заявлении.

Авторы заявления не верят в обвинение, предъявленное Стремскому, и считают его клеветой. Возможной причиной таких действий они называют зависть. "… За 30 лет на саракташской земле ему (Стремскому) удалось выстроить настоящий православный царь-град с тремя красивейшими храмами, корпусами для мальчиков и девочек, гимназией, обителью для одиноких стариков, музеем и даже гостиницей. Но, видимо, кому-то кажется, что обитель купается в деньгах, кому-то его успех - как кость в горле", - отмечается в заявлении.

Девять детей из семьи священника - один усыновленный и восемь опекаемых - в четверг взяли на полное государственное содержание и разместили в образовательных организациях Оренбургской области. По данным министерства образования области, Стремский освобожден от обязанностей опекуна. Всего священником было усыновлено 33 ребенка, еще 40 в период с 1994 года находились под опекой настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе Оренбургской области.