Четырем фанатам "Зенита" на год запретили посещать матчи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге назначил штрафы по 11 тыс. рублей четырем болельщикам футбольного клуба "Зенит", а также запретил им на год посещать матчи после инцидента с файерами на игре с казанским "Рубином", сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 11 тыс. рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 1 год каждому", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что по статье 20.31 КоАП "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" были осуждены четверо болельщиков: Виктор Виноградов, Сергей Пушкин, Александр Перов и Алексей Ширков. В пресс-службе уточнили, что осужденные во время матча натянули на лица футболки, чтобы их невозможно было опознать. Свою вину болельщики признали.

Матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" прошел 21 сентября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Игра завершилась крупным поражением команды из Казани со счетом 5:0. На матче болельщики на трибунах зажгли файеры. По итогам матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал обе команды: петербургский "Зенит" получил штраф в 20 тыс. рублей за поведение болельщиков, а "Рубин" был оштрафован на 50 тыс. рублей за задержку игры - игроки поздно вышли из раздевалки, из-за чего старт матча был задержан на четыре минуты.