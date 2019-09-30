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Мэр Набережных Челнов поручил проверить заброшенные здания после пожара в бывшем ресторане

Наиль Магдеев задачей исполнительного комитета назвал проверку таких помещений, вне зависимости от их ведомственной принадлежности и собственников

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Исполнительному комитету Набережных Челнов с привлечением руководителей районов, муниципальных служащих и правоохранителей следует оценить состояние заброшенных зданий после пожара в бывшем ресторане "Арарат", где погиб подросток. Об этом в понедельник сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

"Понятно, что у здания есть собственник, понятно, что есть конкурсный управляющий. Сейчас Следственным комитетом необходимые следственные мероприятия проводятся, но ребенка не вернешь. Поэтому задача исполнительного комитета, мы сегодня об этом говорили, с привлечением руководителей районов, наших муниципальных служащих, правоохранительных органов еще раз посмотреть на состояние заброшенных, неработающих наших помещений, вне зависимости от ведомственной принадлежности, собственников", - сказал он. 

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