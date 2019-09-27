Погибшим при пожаре в бывшем ресторане в Набережных Челнах оказался 13-летний подросток

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Погибшим в здании бывшего ресторана "Арарат" в городе Набережные Челны, где произошел пожар 26 сентября, оказался 13-летний подросток, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

В четверг вечером возник пожар на кровле здания недействующего ресторана "Арарат" на общей площади 600 кв. м. Из-за сильного задымления были эвакуированы жители соседних домов.

"Вечером 26 сентября 2019 года в городе Набережные Челны в ходе тушения пожара в заброшенном здании бывшего ресторана "Арарат" обнаружено тело 13-летнего местного жителя. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, трое подростков залезли через оконный проем в помещение здания бывшего ресторана. Один из них поджег хранившиеся там старые матрасы, начался пожар. Дети попытались покинуть помещение, однако выбраться успели только двое, третий потерял сознание.

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку в связи с инцидентом, расследование взято на особый контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. Ведомство намерено проверить соблюдение требований пожарной безопасности владельцем здания, градостроительного законодательства местными властями, полноту и своевременность принятых мер органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и службой судебных приставов. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников МЧС, отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

В новость внесены изменения (10:31 мск) - добавлен комментарий пресс-службы прокуратуры Татарстана после четвертого абзаца.