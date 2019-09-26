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Один человек погиб в результате пожара в ресторане в Набережных Челнах

Личность погибшего устанавливается

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Один человек стал жертвой пожара в бывшем здании ресторана "Арарат" в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"При проливке и проверке помещений в правой части здания в помещении без окон обнаружено тело человека. Его личность устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В четверг вечером возник пожар на кровле здания недействующего ресторана "Арарат" на общей площади 600 кв. м. Из-за сильного задымления эвакуированы жители соседних домов. На данный момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

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