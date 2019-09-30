В парижском Доме инвалидов отдают военные почести Жаку Шираку

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Франция отдает военные почести бывшему президенту страны Жаку Шираку, умершему 26 сентября в возрасте 87 лет. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, церемония в присутствии действующего президента Эмманюэля Макрона началась в понедельник утром во дворе Дома инвалидов в Париже по окончании мессы в военной церкви.

Французские ВС представлены на этом прощании подразделениями всех родов войск. Офицеры и солдаты выстроились по всему периметру почетного двора, чтобы отдать дань памяти политику, тесно связанному с французской армией. На церемонии присутствует министр ВС Франции Флоранс Парли.

Полковник резерва сухопутных сил (бронетанковых войск и кавалерии) Жак Ширак прошел военную подготовку в знаменитой кавалерийской школе в Сомюре, где был лучшим в выпуске. В течение двух лет служил во французских войсках в Алжире. Как президент республики на протяжении 12 лет Ширак также являлся верховным главнокомандующим французскими ВС.

В воскресенье на территории Дома инвалидов состоялось народное прощание с Жаком Шираком. С многолетним лидером Франции пришли проститься тысячи парижан.

Заупокойная служба

По завершении военных почестей траурный кортеж проследует к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис, расположенной между Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен. Там в присутствии главы французского государства Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина и других зарубежных лидеров пройдет заупокойная служба.

По окончании прощания в церкви Макрон встретится в Елисейском дворце с иностранными коллегами, прибывшими в Париж, чтобы разделить скорбь французов.

Полвека на службе Франции

Ширак, чья деятельность охватила полвека французской истории, скончался дома в окружении родственников утром 26 сентября. Он ушел из политики после двух сроков пребывания на посту президента страны с 1995 по 2007 год.

Еще за два года до окончания его президентства у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. Три года назад здоровье Ширака резко ухудшилось после безвременной кончины старшей дочери Лоранс. Последние три года он не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.

Ожидается, что похороны Ширака пройдут до конца дня на парижском кладбище Монпарнас.

Последний раз похороны главы французского государства прошли в 1996 году, когда после тяжелой болезни скончался бывший президент Франсуа Миттеран. В церемонии прощания с ним участвовал Борис Ельцин.