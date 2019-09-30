Комиссия Минздрава представит отчет по Центру Блохина 6 октября

"Работает [комиссия] уже две недели, 6 октября будет закончена ее работа и представлено заключение и выводы комиссии. Я с нетерпением жду, и я считаю, что должна быть объективная оценка ситуации, которая нам прояснит некоторые вещи и поможет выбрать правильный баланс", - сказал он.

В августе в СМИ появилась информация, что в ходе реорганизации работы НМИЦ проходят массовые сокращения специалистов. В пресс-службе центра отметили, что в НМИЦ идет реорганизация устаревшего штатного расписания, а сокращения касаются только вакантных, незанятых ставок. Кроме того, в понедельник в СМИ также появились сообщения о том, что в подведомственном НМИЦ учреждении - Научно-исследовательском институте детской онкологии и гематологи массово увольняются врачи. В пресс-службе онкоцентра опровергли эту информацию.

Стилиди также отметил, что НМИЦ обратился к Минздраву и Национальной медицинской палате с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудников центра, требующих смены руководства и угрожающих увольнением.

По его словам, в связи с приходом нового руководства в НИИ детской онкологии и гематологии увольнений не было. "Никому не было предложено увольняться в связи с приходом новой администрации института. Более того, мы с переездом в новое здание и расширением конечного фонда нуждаемся в изменении штатного расписания, и мы нуждаемся в дополнительном притоке специалистов - и врачей, и научных сотрудников, и сестринского персонала", - подчеркнул он.

Руководство Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии сменилось в июне 2019 г. На пост директора была назначена Светлана Варфоломеева, ранее работавшая в ведущем центре детской онкологии, гематологии и иммунологии - НМИЦ им. Дмитрия Рогачева.