Ольга Голодец уверена, что дело Марка Захарова будет жить

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец уверена, что дело народного артиста СССР Марка Захарова и созданный им театр "Ленком" будут жить. Об этом она сказала во вторник на гражданской панихиде по режиссеру.

"Уверена, что театр, школа Марка Захарова будут жить. И Марк Анатольевич будет жить в наших сердцах, спасибо за то, что вы были, - сказала Голодец, добавив, что творчество Захарова стало "целой эпохой в жизни каждого". - Я помню, когда мы еще были школьниками, высшая доблесть была прорваться в "Ленком". Все знали, что эти великие спектакли идут в Москве, все пели песни из его спектаклей". Голодец также вспомнила "великие фильмы" Захарова и воспитанных им актеров.

Режиссер Кама Гинкас назвал Захарова "последним романтиком оттепели", отметив, что потом он стал "ироничным, саркастичным, а в конце жизни пришел к больному философскому цинизму, в его последних спектаклях была веселая вакханалия мрака". По его словам, режиссер "менялся со временем, но всегда хотел быть честным, таким он и остался".

"Этот человек был не только награжден всеми наградами, но и награжден любовью людей всей страны, - сказала актриса Инна Чурикова. - Эта потеря - как выстрел, в нее даже сейчас поверить трудно. Марк Анатольевич был сердцем этого театра. Он был ироничен, он умел преодолеть все трудности. Он нас всех собрал и вырастил. В нем были мощь, сила".

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек также приехала на прощание с Захаровым. "Не могла не приехать, добирались два часа", - сказала она ТАСС. Во вторник в "Современнике" открывается новый сезон, однако начало сбора труппы было решено перенести на несколько часов, чтобы все артисты успели попрощаться с Захаровым.

"Незаменимые есть, - сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. - Теперь все будет по-другому и в этом театре, и в театральной жизни Москвы. Захаров был человеком очень большого масштаба, его очень любили и в России, и в Азербайджане. Единственное утешение, что мы живем в век телевидения, его фильмы, спектакли будут школой для многих. Его имя будет жить, это был выдающийся режиссер, потрясающий глубокий человек".

Траурная церемония

Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни от повторного воспаления легких. Проститься с ним пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, Наина Ельцина, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Глеб Панфилов, худруки московских театров Армен Джигарханян, Владимир Машков, Евгений Миронов, Олег Меньшиков, Алексей Бородин, Константин Богомолов, актеры Александр Лазарев-младший, Дмитрий Дюжев, Андрей Леонов, Сергей Степанченко и другие.

Церемония продлится до 14:00 мск. Из театра траурный кортеж отправится на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны. Захаров будет похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.