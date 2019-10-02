Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова похоронили в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который умер на 74-м году жизни, в среду похоронен на новом кладбище в Симферополе.

Мешков умер 29 сентября в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта.

"У него были большие планы. Он был очень деятельный, никогда не сдавался. Всегда очень много работал, не щадя себя, ради благополучия крымчан", - сказала вдова Екатерина Мешкова.

Проститься с Мешковым пришли около 100 человек, в том числе представители Госсовета Крыма, общественники и те, с кем работал бывший президент Крыма в 1990-е годы.

Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен.