Президент Чехии заявил, что Карел Готт дарил свой талант многим поколениям людей

ПРАГА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан назвал смерть чешского эстрадного певца Карела Готта чрезвычайно печальной новостью для страны. Об этом он сообщил в среду журналистам представитель главы государства Иржи Овчачек.

"Президент республики считает смерть Карела Готта чрезвычайно печальной новостью для страны, - отметил Овчачек. - Карел Готт был поистине мастером [музыкального] искусства. Он подарил свой талант и свою жизнь многим поколениям, подарил их всем нам".

Предполагается, что маэстро будет похоронен с государственными почестями. Премьер-министр республики Андрей Бабиш предложит правительству устроить Готту государственные похороны, которых ранее удостаивались только президенты Чехословакии и Чехии. Инициативу главы кабмина поддержал министр культуры Лубомир Заоралек.

Соболезнования семье певца выразило в Twitter посольство РФ в Чехии. "С глубоким прискорбием восприняли кончину выдающегося чешского певца Карела Готта. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Карела Готта, а также всему чешскому народу", - подчеркнуло дипломатическое представительство РФ.