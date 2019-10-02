Власти Колымы прокомментировали решение суда, отменившее указ губернатора о премиях

ТАСС, 2 октября. Указ губернатора Магаданской области, который отменил Верховный суд РФ, не повышал, а понижал денежные выплаты "нерадивым" чиновникам, пояснили в среду ТАСС в правительстве региона.

Как сообщила во вторник прокуратура области, указ губернатора Сергея Носова, утверждающий порядок ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим региона, признан Верховным судом РФ недействительным. В прокуратуре отметили, что областным законодательством губернатору не предоставлено право определять порядок выплаты ежемесячного денежного содержания и устанавливать иной размер такого поощрения.

"Сейчас служащие могут приходить на работу, крепко спать восемь часов и получать премии. Речь в указе губернатора о том, чтобы снижать премии чиновникам за ненадлежащую работу и невыполнение показателей. Качество и скорость выполнения работы напрямую связаны с реализацией национальных проектов в Магаданской области, повышением качества жизни людей на Колыме. Для чиновников выполнение плана - долг, перевыполнение - честь", - сказал ТАСС представитель областного правительства.

По его словам, в указе были установлены основания для снижения чиновникам, которые не выполняют задачи в нужном объеме и качестве, ежемесячного денежного поощрения. Цель - установление справедливой заработной платы на основе критерия не только количества труда, но и его качества.

После выпуска указа прокурор области вынес протест, который был отклонен губернатором. Магаданским областным судом доводы прокурора также не были приняты во внимание.