Прокуратура проверит пермскую больницу после заявления неонатологов об увольнении

ПЕРМЬ, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура Орджоникидзевского района Перми организовала проверку в городской больнице №6, неонатологи которой в среду заявили, что планируют уволиться из-за низких зарплат. Об этом в четверг сообщается на сайте краевой прокуратуры.

"Прокуратура Орджоникидзевского района в связи с размещением в сети Интернет сведений о нарушении трудовых прав работников городской больницы №6, организовала проверку. В ходе проверки сотрудники прокуратуры встретятся с трудовым коллективом, будет дана правовая оценка выполнению работниками трудовых функций по совместительству, а также соблюдения законодательства об охране труда", - говорится в сообщении.

В среду на Youtube-канале независимого профсоюза "Альянс врачей" появилась видеозапись, в которой сообщалось, что все врачи-неонатологи пермской городской больницы №6 хотят уволиться, потому что "не могут работать за копейки", заявления уже написаны. Однако, в Министерстве здравоохранения Пермского края эту информацию опровергли, заявив, что она не соответствует действительности: заявлений на увольнение от неонатологов не поступало, медицинская помощь в роддоме оказывается в штатном режиме: своевременно и на качественном уровне, обеспечены круглосуточные дежурства акушеров-гинекологов и неонатологов, риск снижения качества и безопасности медицинской помощи отсутствует.

По данным на сайте больницы, в медицинском учреждении в отделении для новорожденных числятся 11 врачей-неонатологов.

В сентябре врачи отделения травматологии и новорожденных этой же больницы уже требовали повысить им зарплату и оплатить переработки, заявляли об отказе от переработок и работы по совместительству. Было отмечено, что такая "забастовка" объявлена в поддержку хирургов из Нижнего Тагила, в августе написавших заявления об увольнении, и других медработников России. Ситуацию на контроль взял региональный Минздрав, прокуратура также проводит проверку.