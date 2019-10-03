СМИ: власти Гонконга запретят ношение масок участникам протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 октября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам планирует ввести запрет на ношение масок во время публичных мероприятий. О соответствующем указе, как ожидается, она объявит в пятницу после совещания с членами кабинета, сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на источники в правительстве.

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Нововведение призвано снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, которые продолжаются почти четыре месяца.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

Многие из них регулярно совершают акты вандализма и погромы на станциях метро, кидают в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. При этом идентифицировать зачинщиков беспорядков сложно, поскольку все они скрывают лица масками.

Во вторник, в день 70-летней годовщины образования КНР, во многих районах города прошли массовые антиправительственные демонстрации, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями. Радикальные активисты блокировали улицы, устраивали поджоги, кидали в стражей порядка кирпичи и "коктейли Молотова". Полиция применяла в ответ водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе столкновений огнестрельное ранение получил 18-летний учащийся колледжа, участвовавший в нападениях на полицеских.