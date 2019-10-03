Опрос: более половины россиян категорически не хотят открывать свой бизнес

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более половины россиян категорически не хотят открывать свой бизнес, тогда как твердо намерены создать свое дело лишь 4,3% респондентов, говорится в исследовании РАНХиГС.

Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

Средний класс. Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

Двадцать лет назад доля россиян, желающих открыть свой бизнес, была выше на 13,9 процентных пункта, отмечается в исследовании. В мае 2019 года сотрудники центра опросили методом личного интервью 1,2 тыс. работников в 27 субъектах РФ.

"Более половины (57,6%) граждан однозначно не желают создавать свой бизнес в той или иной организационно-правовой форме хозяйствования <…> Результаты предыдущих опросов РАНХиГС (в 2001, 2003 и 2013 годах) выявляли примерно схожую картину. При этом за прошедшие почти два десятилетия доля россиян, категорически отрицающих свою решимость основать законный бизнес, заметно (на 13,9 пунктов) выросла до рекордных 57,6%", - говорится в исследовании РАНХиГС.

Причины нежелания открывать свой бизнес

Невысокий уровень потенциальной предпринимательской активности эксперты объясняют трудностями главным образом финансового характера. Больше половины (56,3%) занятых граждан указывают на отсутствие достаточных средств (стартового капитала, поддержки со стороны инвесторов и пр.) для занятия частной предпринимательской деятельностью, а почти половина (47,1%) ссылаются на высокое налоговое бремя. Еще 30,9% опрошенных на первое место среди препятствий ставят бюрократическую волокиту, неизбежную при получении различного рода разрешений, лицензий, сертификатов. Значимую долю россиян пугает конкуренция со стороны других предпринимателей (30,3%), дефицит необходимых знаний, опыта (30%).

При этом, по данным авторов исследования, только 4,3% респондентов твердо намерены создать в ближайшем будущем собственное дело. Еще 26% высказывают такое желание, но с оговоркой "нет таких возможностей" либо со ссылкой на отдаленную перспективу, что, считают социологи, говорит о низкой вероятности осуществления проекта.

"Итоги опроса показывают, что основать свое дело чаще стремятся мужчины от 18 до 24 лет. Причем, с увеличением возраста интерес к предпринимательству снижается. Социологи также обнаружили, что тягу к самостоятельному бизнесу испытывают, как правило, работники, имеющие более высокий материальный статус, живущие в столичных, краевых и областных центрах РФ", - указывается в исследовании.