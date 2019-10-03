СК проверяет информацию о бойцовском клубе с младшеклассниками в школе на западе Москвы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о бойцовском клубе в школе на западе Москвы, где старшеклассники устраивали драки за деньги с младшеклассниками. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В рамках доследственной проверки следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц общеобразовательной школы и иных лиц, отвечающих за вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних по ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщила Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее московская полиция начала проверку по факту драки школьников в одной из школ.

Telegram-канал Baza в четверг сообщал, что старшеклассники этой школы якобы создали нелегальный бойцовский клуб, в котором дети дрались за деньги.

В свою очередь директор учебного заведения Ирина Мальчевская сообщила ТАСС, что в школе нет подобного клуба.

"В начале сентября за территорией нашей школы между подростками произошел конфликт, в котором принимали участие двое учащихся пятого класса. Мы незамедлительно сообщили о случившемся родителям мальчиков и связались с правоохранительными органами. В настоящее время мы ведем с ребятами индивидуальную воспитательно-профилактическую работу. Также расследование проводят представители правоохранительных органов", - сказала директор.

Как в свою очередь сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, она также взяла эту ситуацию на контроль.

Ранее в соцсетях сообщалось, что старшеклассники московской школы № 97 собирали детей из 5-6 класса своей и соседних школ и уговаривали их драться друг с другом, а сами делали ставки. По данным источника ТАСС, одна из учениц пятого класса продемонстрировала родителям видеозапись на мобильном телефоне, где видно, как дерутся школьники. Мать одного из учащихся обратилась в полицию с заявлением, по факту драки начата проверка.