Путин освободил от должности главу ФСИН Корниенко

Во вторник зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева заявила журналистам, что Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Источник, близкий к уголовно-исполнительной системе, сообщил ТАСС, что соответствующее решение было принято 30 сентября. В этот день Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

Как стало известно ТАСС, Корниенко находился в отпуске со 2 сентября. Он возглавил ФСИН в 2012 году.