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Отставки и назначения
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Путин освободил от должности главу ФСИН Корниенко

Ранее зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Геннадий Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе
Геннадий Корниенко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Геннадий Корниенко
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

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Во вторник зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева заявила журналистам, что Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Источник, близкий к уголовно-исполнительной системе, сообщил ТАСС, что соответствующее решение было принято 30 сентября. В этот день Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

Как стало известно ТАСС, Корниенко находился в отпуске со 2 сентября. Он возглавил ФСИН в 2012 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКорниенко, Геннадий АлександровичРоссияОтставки и назначения
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