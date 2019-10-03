Путин освободил от должности главу ФСИН Корниенко

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Во вторник зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева заявила журналистам, что Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Источник, близкий к уголовно-исполнительной системе, сообщил ТАСС, что соответствующее решение было принято 30 сентября. В этот день Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.
Как стало известно ТАСС, Корниенко находился в отпуске со 2 сентября. Он возглавил ФСИН в 2012 году.