В Совете Европы выразили соболезнования в связи с нападением в префектуре полиции Парижа

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) выражает соболезнования в связи с нападением в префектуре полиции Парижа, в результате которого погибли четыре человека. Слова поддержки властям Франции и жителям города на своей странице в "Твиттере" опубликовал официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген.

"В Совете Европы в Страсбурге мы были потрясены, узнав о гибели четырех человек в результате нападения в префектуре Парижа сегодня. Наши мысли сейчас с Парижем", - написал он.

В четверг в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег. По данным прокуратуры, в результате нападения погибли женщина и трое мужчин. Еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавший был застрелен во дворе префектуры. В настоящий момент задержана супруга нападавшего. Ее допрашивает полиция.

По факту нападения прокуратура Парижа начала расследование, которое должно установить причины поведения нападавшего.