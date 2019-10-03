Путин заявил, что Россия полна решимости в реализации Парижского соглашения по климату

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Россия полна решимости для реализации Парижского соглашения по климату и уже предпринимает шаги в этом направлении. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай".

"Мы, действительно, фактически ратифицировали Парижское соглашение и намерены его выполнять… Вы посмотрите, какие мы взяли на себя обязательства и какие - другие партнеры. Мы взяли на себя обязательства сократить выбросы в атмосферу... на 77,7% к 90-му году. Евросоюз, кстати говоря, взял на себя обязательства сократить такие же выбросы на 60%. Мы приняли целую национальную программу, национальную программу в сфере экологии", - сказал он.