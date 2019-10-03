Путин и участники "Валдая" подняли тост за успех на пути взаимопонимания между странами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Путину загадать желание, поскольку он на приеме оказался между двух выпускников МГИМО - по левую руку от президент РФ стоял он сам, а по правую - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Мое желание заключается в том, чтобы результаты нашей работы приносили практическую пользу в реальной политике, чтобы наши дискуссии помогали лучше понять позиции различных стран и их подходы к решению важнейших мировых проблем. А в их решении все мы заинтересованы", - ответил Путин.

Как отметил Токаев, судя по тому, что и президентом, и премьер-министром России сейчас являются выпускники Ленинградского государственного университета, можно предположить, что "ЛГУ сейчас покруче, чем МГИМО". "Монополия это всегда плохо. Но есть только одно исключение - когда она своя", - пошутил в ответ Путин.

Российский лидер предложил участникам "Валдая" тост. "Позвольте пожелать нам успехов на этом пути и предложить тост за ваше здоровье", - сказал он и поднял бокал шампанского. Президент поблагодарил всех участников за то, что они в течение многих лет проявляют интерес к работе на этой площадке, которая на его взгляд, "приняла хороший устойчивый фарватер и пользуется заслуженным уважением у специалистов, да и не только у специалистов, и можно сказать и у широкой публики".

"За эти годы сложилась определенная команда, она такая многонациональная и в хорошем смысле слова разношерстная, как у нас в народе говорят. Но все-таки какая-то команда", - пошутил президент. Он также выразил надежду, что всем гостям "и в Сочи тоже понравилось". "Погода хорошая такая. Ни холодно ни жарко, бабье лето", - заметил российский лидер.

Гостям предложили различные закуски, участники могли полакомиться канапе с крабом и красной рыбой, оладьями с черной игрой, фуагра, ассорти сыров. Для гостей также приготовили свежие фрукты, пастилу и темный шоколад. Из напитков предложили кубанские вина и шампанское отечественного производства.