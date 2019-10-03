Путин и участники "Валдая" подняли тост за успех на пути взаимопонимания между странами

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин на фуршете по итогам заседания клуба "Валдай" предложил участникам тост за успех на пути взаимопонимания между государствами.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Путину загадать желание, поскольку он на приеме оказался между двух выпускников МГИМО - по левую руку от президент РФ стоял он сам, а по правую - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Мое желание заключается в том, чтобы результаты нашей работы приносили практическую пользу в реальной политике, чтобы наши дискуссии помогали лучше понять позиции различных стран и их подходы к решению важнейших мировых проблем. А в их решении все мы заинтересованы", - ответил Путин.
Как отметил Токаев, судя по тому, что и президентом, и премьер-министром России сейчас являются выпускники Ленинградского государственного университета, можно предположить, что "ЛГУ сейчас покруче, чем МГИМО". "Монополия это всегда плохо. Но есть только одно исключение - когда она своя", - пошутил в ответ Путин.
Российский лидер предложил участникам "Валдая" тост. "Позвольте пожелать нам успехов на этом пути и предложить тост за ваше здоровье", - сказал он и поднял бокал шампанского. Президент поблагодарил всех участников за то, что они в течение многих лет проявляют интерес к работе на этой площадке, которая на его взгляд, "приняла хороший устойчивый фарватер и пользуется заслуженным уважением у специалистов, да и не только у специалистов, и можно сказать и у широкой публики".
"За эти годы сложилась определенная команда, она такая многонациональная и в хорошем смысле слова разношерстная, как у нас в народе говорят. Но все-таки какая-то команда", - пошутил президент. Он также выразил надежду, что всем гостям "и в Сочи тоже понравилось". "Погода хорошая такая. Ни холодно ни жарко, бабье лето", - заметил российский лидер.
Гостям предложили различные закуски, участники могли полакомиться канапе с крабом и красной рыбой, оладьями с черной игрой, фуагра, ассорти сыров. Для гостей также приготовили свежие фрукты, пастилу и темный шоколад. Из напитков предложили кубанские вина и шампанское отечественного производства.