ЛДПР предложила отказывать больным с опасными заболеваниями в получении соцуслуг на дому

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым вносят в Госдуму законопроект, который позволит отказывать в оказании соцуслуг в полустационарной форме и на дому больным, состояние которых представляет угрозу для социальных работников. Текст инициативы в пятницу распространила пресс-служба одного из ее авторов, главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

В пояснительных материалах авторы указывают на то, что сейчас по закону о соцобслуживании гражданину, в том числе временно, может быть отказано в получении услуг в стационарной форме при наличии противопоказаний, перечень которых определяет Минздрав. Речь, в частности, идет о туберкулезе в открытой форме, острых инфекционных заболеваниях, злокачественных заболеваниях, сопровождающихся обильными выделениями, психических расстройствах и других. При этом отказ в получении услуг может быть возможен только при наличии заключения медорганизации.

Разработчики отмечают, что "социальные работники, оказывая услуги гражданам, имеющим такие заболевания, в полустационарной форме (при дневном пребывании в организации социального обслуживания) или на дому, так же как и при оказании социальных услуг в стационарной форме, подвергаются серьезной опасности", при этом не имеют право на отказ в определенных случаях.

Сейчас закон позволяет отказывать в надомном оказании соцуслуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, являющимся бактерио- или вирусоносителями, либо при наличии у них хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венерических и других заболеваний, требующих оказания помощи в медучреждениях.

В связи с этим в ЛДПР предлагают предусмотреть запрет на предоставление услуг на дому тем больным, которые имеют определенные Минздравом медицинские противопоказания "в целях защиты прав и интересов социальных работников".