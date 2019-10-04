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AP: полиция Индии опровергла сообщения о краже из музея урны с прахом Махатмы Ганди

В правоохранительных органах заявили, что "прах никогда не хранился в музее"

ТАСС, 4 октября. Полиция Индии отрицает заявление о пропаже останков Махатмы Ганди из его мемориала.

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Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

По его данным, офицер полиции С. Багхель опроверг сообщения местных жителей о пропаже урны с прахом Ганди, заявив, что "прах никогда не хранился в музее".

Неустановленные лица 2 октября, в день 150-ой годовщины со дня рождения лидера национально-освободительного движения, украли останки Махатмы Ганди, которые хранились в мемориале на территории штата Мадхья-Прадеш в центральный части Индии.

Неизвестные также повредили плакат с изображением лидера, написав на нем слово "предатель".

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ИндияГанди, Махатма
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